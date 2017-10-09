В 9 сезоне 14 серии сериала «Робоцып» легендарный Капитан Планета мстит человеческому роду, в то время как Солнечный младенец решает спуститься с небес и поквитаться с телепузиками. Герой интернет-легенд Слендермен, напротив, становится милым.