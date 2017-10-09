В 9 сезоне 8 серии сериала «Робоцып» мисс Фризл идет на отчаянные меры, чтобы выжить, когда Волшебный школьный автобус разбивается вдали от цивилизации. Гарри Поттер проживает свои лучшие годы, а Доминик Торетто сталкивается с Титаником.