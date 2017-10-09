В 9 сезоне 20 серии сериала «Робоцып» на экранах появятся звезды таких культовых хитов, как «Очень странные дела» и «Заложница», а Трамп вступит в схватку с Вилли Вонкой. К финалу ботан в очередной раз попытается спасти шоу от закрытия.