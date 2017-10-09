В 9 сезоне 16 серии сериала «Робоцып» очередной злодей из «Скуби-Ду» решает сдаться, когда осознает, что его план оказывается слишком идиотским. Также вы встретитесь с Хоббсом, который отказывается участвовать в этапе взросления Кельвина.