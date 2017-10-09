В 9 сезоне 6 серии сериала «Робоцып» ботан вынужден присоединиться к бунту со стороны динозавров против Фреда Флинтстоуна. Кроме того, в еще одной юмористической новелле вселенная Marvel проводит интервенцию для Джессики Джонс.