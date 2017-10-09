В 9 сезоне 3 серии сериала «Робоцып» доктор Плюшева сталкивается с неожиданной проблемой в травмпункте, а инвесторы явно не рады новым хозяевам «Мира Дикого Запада». Затем друзья Скуби-Ду делятся между собой личными переживаниями.