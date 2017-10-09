В 9 сезоне 11 серии сериала «Робоцып» раскрывается правда о том, почему профессор Джонс недолюбливает змей, в то время как Максвелл Лорд выявляет у Супергерл неожиданную слабость. В еще одном скетче популярное ток-шоу посетит Джессика Рэббит.