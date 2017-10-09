В 9 сезоне 10 серии сериала «Робоцып» Мегатрон заходит слишком далеко, встречаясь с персонажами из «Битвы Зверей». Между тем Койот из знаменитого мультика пытается скрыть жестокое убийство. Удастся ли ему осуществить задуманное?