В 9 сезоне 18 серии сериала «Робоцып» Микеланджело отказывается от своего пристрастия к пицце, а Иисус сталкивается с пасхальным кроликом. Затем смурфы попытаются приобрести наркотики, в то время как Альф поделится историей о поедании кошек.