Император Палпатин [по телефону с Дартом Вейдером] Вейдер! Как мой любимый Ситх?... Ого, ого, ого... ого, ого. Просто - тормози. Ээ? Что ты имеешь в виду, они взорвали Звезду Смерти? Чёрт! Ах, чёрт, чёрт, чёрт!... Кто ЭТИ?... Что, черт побери, такое «Алюминиевая соколица»?

[вздыхает]

Император Палпатин Ладно, ладно, кто остался?... Ты что, издеваешься?... Ну, где ты?... Подожди секунду, ты два недели кружишь, чтобы поймать сигнал?... О, ты, наверное, пахнешь как... ноги, завернутые в кожаный, подгоревший бекон... О, о, о! О, прости, я думал, мой Тёмный Лорд Ситхов может защитить маленький термальный выпускной порт шириной всего два метра! Эта штука даже не была полностью оплачена еще!... Ты - ты хоть ПОНЯТИЯ имеешь, что это сделает с моим кредитом?

[телефон издает сигнал, он вздыхает]

Император Палпатин Подожди, у меня другой звонок.

[переключает линию]

Император Палпатин ЧТО? Я очень занят сейчас!... О! О, ну - куда они идут?... О, ладно Ээ. Эм, принесите мне индейку-клуб... Эм, квашеную капусту, я думаю. Я даже не собираюсь это есть... Ну, что ты заказываешь?... Видишь, я всегда заказываю не то. Нет, нет, я просто останусь при этом. Ладно, пока - Что?... О, ээ, вишнёвый кола. Спасибо.

[переключает линию]

Император Палпатин Извини за это.

[вздыхает]

Император Палпатин Что?... О, о, ПРОСТО перестрой его?... О, действительно чёртовски оригинально. И кто, чёртов ублюдок, даст мне кредит, ты?... У тебя есть банкомат на этом туловище, светильник? Теперь верни свою семифутовую астматичную задницу обратно, или я расскажу всем, какой ты нытик был по поводу Падме или Панда-медведя, как бы её там ни звали!...

[закрывает трубку]

Император Палпатин О, Боже, он плачет!

[смеётся, затем в телефон]

Император Палпатин Эй, эй, эй, эй. Давай. Давай, не делай этого. Просто - просто. Слушай, ты знаешь, я сейчас занимаюсь кучей дерьма. Звезда Смерти взорвана кучей чертовых подростков, понимаешь? Я не хотел срываться.

[делает движение, как будто мастурбирует, для парней в комнате]

Император Палпатин О, ээ, просто вернись сюда. Ладно. Ладно. Пока. Я... эм... я...

[шепчет в телефон]