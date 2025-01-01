Меню
Цитаты из сериала Робоцып

Император Палпатин [по телефону с Дартом Вейдером] Вейдер! Как мой любимый Ситх?... Ого, ого, ого... ого, ого. Просто - тормози. Ээ? Что ты имеешь в виду, они взорвали Звезду Смерти? Чёрт! Ах, чёрт, чёрт, чёрт!... Кто ЭТИ?... Что, черт побери, такое «Алюминиевая соколица»?
[вздыхает]
Император Палпатин Ладно, ладно, кто остался?... Ты что, издеваешься?... Ну, где ты?... Подожди секунду, ты два недели кружишь, чтобы поймать сигнал?... О, ты, наверное, пахнешь как... ноги, завернутые в кожаный, подгоревший бекон... О, о, о! О, прости, я думал, мой Тёмный Лорд Ситхов может защитить маленький термальный выпускной порт шириной всего два метра! Эта штука даже не была полностью оплачена еще!... Ты - ты хоть ПОНЯТИЯ имеешь, что это сделает с моим кредитом?
[телефон издает сигнал, он вздыхает]
Император Палпатин Подожди, у меня другой звонок.
[переключает линию]
Император Палпатин ЧТО? Я очень занят сейчас!... О! О, ну - куда они идут?... О, ладно Ээ. Эм, принесите мне индейку-клуб... Эм, квашеную капусту, я думаю. Я даже не собираюсь это есть... Ну, что ты заказываешь?... Видишь, я всегда заказываю не то. Нет, нет, я просто останусь при этом. Ладно, пока - Что?... О, ээ, вишнёвый кола. Спасибо.
[переключает линию]
Император Палпатин Извини за это.
[вздыхает]
Император Палпатин Что?... О, о, ПРОСТО перестрой его?... О, действительно чёртовски оригинально. И кто, чёртов ублюдок, даст мне кредит, ты?... У тебя есть банкомат на этом туловище, светильник? Теперь верни свою семифутовую астматичную задницу обратно, или я расскажу всем, какой ты нытик был по поводу Падме или Панда-медведя, как бы её там ни звали!...
[закрывает трубку]
Император Палпатин О, Боже, он плачет!
[смеётся, затем в телефон]
Император Палпатин Эй, эй, эй, эй. Давай. Давай, не делай этого. Просто - просто. Слушай, ты знаешь, я сейчас занимаюсь кучей дерьма. Звезда Смерти взорвана кучей чертовых подростков, понимаешь? Я не хотел срываться.
[делает движение, как будто мастурбирует, для парней в комнате]
Император Палпатин О, ээ, просто вернись сюда. Ладно. Ладно. Пока. Я... эм... я...
[шепчет в телефон]
Император Палпатин Я тоже тебя люблю.
М. Найт Шямалан Какой поворот!
Ребёнок Это будет больно?
Доктор Только если Бог тебя ненавидит.
Hello Kitty Существует 42 точки давления на человеческом теле, которые приводят к смерти. Я научу вас 41. 42-ю мне возможно однажды придется использовать на вас !
father [заходит в комнату после выстрелов, слышимых после ссоры с женой] Эй, чемпион... собирай вещи! Мы отправляемся в небольшое путешествие! В ДИСНЕЙЛЭНД!
son Мама с нами?
father В ДИСНЕЙЛЭНД!
Mario Ты убил моего брата! Сукины вы дети!
[достает томми-ган и начинает стрелять во всё подряд]
Джордж У. Буш Меня зовут Джордж У. Буш, и я одобряю это сообщение: Тако — это круто.
Various Смотрите! Это Джоэл Шумахер, величайшее чудовище в истории!
Чудо-женщина [заходя и видя Халка, который мочится на тарелки] Мои хорошие тарелки!
Халк Тарелки вымыты!
Daphne [падает в люк и находит мантию, украшенную головой Памелы Вурхиз] Эй, это, должно быть, мертвая мать Джейсона! Это всё объясняет!
Fred [падает в тот же люк и приземляется на Дафну] Эй, это, должно быть, мертвая мать Джейсона! Это всё объясняет!
Daphne Фред, ты придурок! А этот платок делает тебя похожим на п#зду!
Ironhide Ух ты, Прайм, похоже, часто ходит по малой нужде.
Prowl Да! Он, должно быть, француз, потому что он п#здит! Ха-ха-ха!
Ironhide Эм, я думаю, это "*Ты* п#здишь"
Prowl Хе-хе-хе... но... я не п#зжу.
Ironhide Фу, такой Ретардикон.
[Марио и Луиджи участвуют в гонках знаменитостей]
Луиджи Марио, мы-а проигрываем!
Марио Пора использовать синюю черепаху, нет?
Луиджи Давай, ты великолепный стереотипный уродец.
Тренер [мячики спущены] Ох, мои яички! Мои яички! Кто бы мог сделать с моими яичками такое?
Ребёнок 1 Это шоу такое умное.
Ребёнок 2 Полностью согласен!
Велма Нет! Все мои друзья мертвы, а я все еще девственница!
Дон Кноттс Ты думаешь, у тебя плохая жизнь? Я только что узнал, что один из моих арендаторов, возможно, п#здец! И кто-то только что меня убил.
Китаец из ресторана ["Так нельзя делать на Робоцыпе"] Эй! Брекин Майер!
Брекин Майер Да, Китаец из ресторана?
Китаец из ресторана Эй! Ты когда-нибудь слышал о кото-гобере?
Брекин Майер Кото-гобер? Что это за фигня?
Китаец из ресторана Кото-гобер за $6, если я добавлю глутамат натрия!
[зрители смеются, когда Китаец уходит обратно в шкафчик]
Брекин Майер Серьезно, это единственная часть скетча, в которой я есть? Я потратил час и пятнадцать минут, застряв в пробке, чтобы добраться сюда. Я был в Бенце, но это полный блин! О, прикольно! Знаете что? Я уезжаю домой! Да, можете поцеловать мою задницу! Я был в "Гарфилде", чертов шут!
Голова Диснея Я... *голоден*...
Телохранитель [двум другим телохранителям вне камеры] Приведите первого кубинского ребёнка!
[Кубинский ребёнок приводится двумя другими телохранителями и всхлипывает от страха]
Телохранитель Уолт Дисней... должен *кормить*!
Скарлетт Йоханссон [в лимузине] Можно просто опустить окно и пожать ему руку?
[Командир Кобра, Скелетор, Мум-Ра и Лекс Лютор едут вместе в машине]
Skeletor О, это было сильно Аааааааааааааа!
Lex Luthor Что было сильно... О, Боже мой!
Skeletor Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха!
Cobra Commander АААА, ГОРИТ В МОИХ ГЛАЗАХ!
Mum-Ra [Пытается открыть окна] ОТКРОЙТЕ ОКНА!
Skeletor Смотрите на газовую вонь ЗАВТРАКА Скелетора БРЕКФАСТ БОРРИТО ХА ХА ХА ХА ХА ХАААААА!
Безумный Учёный [держит табличку с надписью] Почему курица перешла дорогу?
Робоцып [держит другую табличку с надписью] Кук?
Безумный Учёный [держит другую табличку с надписью] Чтобы умереть во имя науки!
[достает мясницкий нож и гонится за курицей]
Джанис [Джанис появляется на радио-шоу Говарда Стерна] Я только что узнала, что у меня гепатит С. У меня осталось всего пять лет жизни.
Говард Стерн Вау, это жёстко. Так, собираешься показать нам свои сиськи?
Джанис Иди ты на х#й, Говард! Я умираю!
Королева Берил Скоро я заберу твою жизненную силу, Сейлор Мун, и мой план завоевать Землю осуществится!
[замечает её волнения]
Королева Берил О! Аниме, конечно, странное.
Санта-Клаус Выносите мертвецов!
Бэтмен [Робину во время уличной гонки] Если не хочешь получить по щам от Бэтмена, запускай батнет и разбирайся с этими копами.
Драко Малфой Эй, Поттер, я научил Распределяющую Шляпу новым трюкам!
[он кладет ее на голову Гарри Поттера]
Распределяющая Шляпа ДЕВА!
[Все смеются. Гарри надевает шляпу на Гермиону]
Распределяющая Шляпа ВТОРАЯ БАЗА!
Леонардо Круто!
Рафаэль Радикально!
Донателло Потрясающе!
Микеланджело Рейганомика!
Ноториус Б.I.G. [Тупак бродит по раю и сталкивается с Ноториусом Б.I.G.] Пак?
Тупак Шакур Бигги?
[Тупак и Б.I.G. достают пистолеты и стреляют друг в друга насмерть]
Фредди Крюгер Если Призрак Убийца выгонят, поверь мне, Фредди, это будет настоящая мечта. Ха-ха-ха-ха! Ты понял? Ха-ха-ха-ха! Мечта! Ха-ха-ха-ха! Я убиваю людей в их кошмарах. Это моя работа, это моя фишка.
[Толстячок пытается выяснить, какой Черепашкой ниндзя является Кори Фельдман]
Рафаэль Пицца — это *круто*!
Микеланджело Мудрость Мастера Сплинтера *кайфова*!
Леонардо Черепашачья сила, чувак!
Донателло Трезвый... На ногах... Снова на телевидении! Всё складывается хорошо для Фельдмейстера!
[Кори Фелдман умирает]
Кори Фелдман Помните меня... в "Мост через реку Квай"... и "Потерянные мальчики"... по крайней мере, первая половина... о... и... "Пятница, 13-е... часть...
[Кори Фелдман умирает]
Киану Ривз Привет, я Киану Ривз. Я покорил мир актерского мастерства, а теперь покоряю мир колбасок на завтрак.
Джои Фетоун Конечно! Вместе мы сильнее, чем когда-либо по отдельности! Верно, Джастин?
Джастин Тимберлейк Ну... эээ... хех... Ладно.
Ryan Seacrest Классный наряд. Разве не дурной тон носить коричневое после Дня труда?
Count Chockula Не знаю, Райан. Разве не дурной тон быть полным му*аком на национальном телевидении каждую неделю?
Ryan Seacrest [улыбаясь] Не когда тебе платят как мне.
Pat Morita Ты не сможешь участвовать в этом турнире без должных навыков, Толстый.
Joey Fatone ...И вы будете обучать меня, мистер Мияги?
Pat Morita Во-первых, я Пат-чертов-Морита, ты псих. Во-вторых, тебе уже слишком поздно для обучения.
Daniel-san [входит с вантузом] Так же было и со мной... если ты помнишь.
Pat Morita Дэниел-сан! Я подумал, что почувствовал неудачу. Этот унитаз сам себя не прочистит!
Announcer Публика никогда не узнает, какие безумные эксперименты проводились под Маттерхорном в тот день.
TiVo Addict [сидит у телевизора, смотрит TiVo] Ух ты! Я могу записывать свои любимые шоу и учить его записывать другие шоу, которые мне нравятся! Это здорово! Как же я жил без этой штуки?
[звонит телефон]
TiVo Addict Алло?
Guy Привет, дружище! Мы идём в бар. Ты хочешь с нами?
TiVo Addict Почему бы тебе не взять свой *бар* и не засунуть его себе в *З#П*! Я смотрю TiVo!
Райан Сикрест [закрывая Американский идол] Сикаст, до свидания!
Умпайр [Несколько скетчей спустя, на бейсбольном матче, где Райан Сикрест был на бите, но не смог попасть по мячу] Сикаст, до свидания!
Райан Сикрест [через несколько скетчей, где Сикрест стоит перед зеркалом в платье] Сикаст, до свидания!
Сефирот [в состав Final Fantasy VII работают в ресторане. Заходит Сефирот, сопровождаемый зловещей музыкой] Клауд, мне нужно, чтобы ты работал в субботу.
[конечная тема]
Робоцып [поёт] Кукареку кукуша / Ба кукареку кукуша / Кукуша кукуша кукуша кукуша кукареку кукуша кукуша
2-я курица Робоцып, 2-я курица: [поёт] А кукареку кукуша / Ба кукареку кукуша / Ба кукареку бика гика кукуша кукуша
2-я курица Робоцып, 2-я курица, 3-я курица: [поёт] А кукареку кукуша / Акукареку кукуша / Кукуша блвк кукуша бика кика бвк кукуша бааааак
Робоцып [поёт] БИГААК
Мужской голос [говорит] Кукареку.
Азиатская массажистка [кричит] Счастливый конец! Счастливый конец! Счастливый конец!
Билл Клинтон Я Билл Клинтон! Я снесу эту корову!
пират 1 [на передней части своих штанов есть штурвал]
пират 2 Арр! А для чего этот штурвал?
пират 1 Аррр, он меня уже бесит!
Camel [стоя возле стриптиз-бара] Это выглядело как мой палец на ноге!
Ведущий японского игрового шоу Хотите миллион долларов? Вы выиграете безумную улыбку ЛИЧНОГО МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ! Сначала вы едите! Еда дает вам силу! СИЛУ! Потом вы какаете! Кто последним покакал? Вы выиграете один миллион, мистер Могучий Джо, когда покакаете последним! КТО ПОСЛЕДНИМ ПОКАКАЛ?
Бритни Спирс [в поединке на смерть против Джои Фатона] Погодите-ка! Встречайте моих подружек - Кристину Агилеру, Аврил Лавин, Джессику Симпсон, сестру Джессики Симпсон...
Эшли Симпсон Я Эшли!
Бритни Спирс [вздыхает с раздражением] Ш! Большие дети разговаривают!
Джои Фатон [Бритни Спирс вместе с другими превращается в гигантского монстра] Я закончила!
Джастин Тимберлейк Не переживай, Джои!
Джей Си Чейз Мы поможем тебе!
Ланс Бас Все за одного и один за всех!
Крис Киркпатрик Рейганомика!
Джаред, парень из Сабвэя [Джаред падает в обморок в ванной пекарни] Наверное, я упал в обморок от усилий, пытаясь вытолкнуть этот гигантский бревно из своей ж#пы.
[выходит из ванной и видит пустую пекарню]
Джаред, парень из Сабвэя Мои д#рковые пары выднали всю пекарню?
Полицейский #1 Ах! У него гаечный ключ!
Полицейский #2 Уберите его!
Луиджи [полиция стреляет в Луиджи] О, мамма миа!
[тренировка Толстяка — пародия на Mortal Kombat]
Скорпион-двойник [бросает цепь, чтобы притянуть Толстяка ближе] Подходи, эстет!
Фидель Кастро Давай, давай! Вперед, вперед!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сет Грин
Сет Грин
Seth Green
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Matthew Lillard
Джэми Калер
Jamie Kaler
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Freddie Prinze Jr.
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Breckin Meyer
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Дэн Милано
Dan Milano
Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон
Donald Faison
Куинтон Флинн
Quinton Flynn
Роберт Инглунд
Роберт Инглунд
Robert Englund
Джои Фатон
Райан Сикрест
Райан Сикрест
Ryan Seacrest
Пэт Морита
Pat Morita
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Ashton Kutcher
