В 3 сезоне 9 серии сериала «Милые обманщицы» подругам Спенсер и Арии предстоит отправиться на вечеринку. Там они рассчитывают выяснить ценную информацию о Дженне. «А» оставляет послание Ханне, в котором говорится о Калебе.
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