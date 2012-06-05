В 3 сезоне 7 серии сериала «Милые обманщицы» поиск информации о смерти Элисон продолжается. Ханна обращается за помощью к детективу Вилдену, тогда как Ария идет за поиском ответов к Моне. В город приезжает человек из прошлого девушек.
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