В 3 сезоне 1 серии сериала «Милые обманщицы» имя «А» установлено. Кажется, теперь подруги могут вернуться к прежней жизни. Однако в Роузвуде вновь начинают происходить шокирующие события. Жертвы угроз осознают, что игра только начинается.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail