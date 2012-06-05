В 3 сезоне 11 серии сериала «Милые обманщицы» отношения Эмили и Пейдж налаживаются. Происходящее не устраивает Спенсер, которой известна информация о прошлом потенциального врага. Ария пытается помочь Эзре, но узнает нечто шокирующее.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail