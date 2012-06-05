В 3 сезоне 4 серии сериала «Милые обманщицы» посещение Моны оборачивается для Ханны скандалом с Калебом. Удастся ли ей узнать больше информации об «А»? Спенсер продолжает искать компромат на Мелиссу, а Эмили встречает кузена Майи.
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