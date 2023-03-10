Меню
Милые обманщицы
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным.
Написать
10 марта 2023 15:00
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают
Делимся секретами ухода актрис и моделей и косметикой, которая помогает при воспалениях и покраснениях.
Написать
19 января 2023 18:00
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Собрали лучшие детективные драмы, хорроры про ведьм и даже постапокалиптические антиутопии для молодых зрителей.
Написать
15 июня 2022 19:00
Актерский состав перезапуска «Милых обманщиц» пополнился тремя исполнительницами
Они сыграют матерей главных героинь сериала.
Написать
28 сентября 2021 15:42
