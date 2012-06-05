В 3 сезоне 14 серии сериала «Милые обманщицы» в Роузвуд возвращается Мона. Бывшая мучительница подружек не только оказывается на свободе, но и поступает в ту же самую школу. Действительно ли она вылечилась от своего недуга?
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