В 3 сезоне 12 серии сериала «Милые обманщицы» начинается суд над Гаретом. Парня обвиняют в убийстве Майи. Но причастен ли он к преступлению на самом деле? Из-за ссоры с подругами Эмили вынуждена искать поддержку в ином месте.
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