В 3 сезоне 22 серии сериала «Милые обманщицы» поведение Спенсер вызывает у ее подруг вопросы. Когда девушка исчезает, остается лишь надеяться, что худшие опасения не подтвердятся. Эмили тем временем встречает медалистку Мисси.
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