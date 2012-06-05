В 3 сезоне 23 серии сериала «Милые обманщицы» шантажист продолжает опасную игру, превращая жизнь подруг в кошмар. Ария задумывается над возобновлением отношений с Эзрой, тогда как Мона находится в лечебнице. Ханна всерьез обеспокоена Калебом.
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