В 3 сезоне 20 серии сериала «Милые обманщицы» подружки выясняют о Вайлдере неожиданную информацию. Если даже у детектива оказываются темные секреты, связанные с Элисон, то доверять нельзя никому. Между ними начинается очное противостояние.
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