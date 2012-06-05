В 3 сезоне 13 серии сериала «Милые обманщицы» в Роузвуде начинается День основателей. Подруги рассчитывают использовать праздник для установления новых фактов об «А». Им кажется, что Элисон по-прежнему жива. Но как это доказать?
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