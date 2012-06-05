В 3 сезоне 17 серии сериала «Милые обманщицы» страшные тайны жителей Роузвуда вырываются наружу. Эмили выясняет, что происходило с Элисон незадолго до ее исчезновения. Ханна считает, что Калеб скрывает от окружающих нечто важное.
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