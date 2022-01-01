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Бьянка Лоусон
Бьянка Лоусон
Bianca Lawson
О персоне
Фильмография
Бьянка Лоусон
Bianca Lawson
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Дата рождения
20 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
164 см
Биография Бьянки Лоусон
Родилась 20 марта 1979 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Бьянки Лоусон
Блондинка в шоколаде
комедия
2006, США
5.0
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