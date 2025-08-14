Меню
Ванпанчмен
Статьи
Статьи о сериале «Ванпанчмен»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Ванпанчмен»
Вся информация о сериале
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Разбираемся, к чему готовиться в реальной жизни, если хочется быть таким же крутым.
Написать
14 августа 2025 21:01
Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли
Создателям тайтла придется поломать голову, чтоб перенести на экраны такой эпик.
5 комментариев
28 июля 2025 18:36
«Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос
Самый сильный, но не всесильный.
1 комментарий
28 июля 2025 15:09
Третий сезон «Ванпанчмена» обязан исправить 4 ключевых ошибки второго: иначе тайтл похоронят окончательно и бесповоротно
У создателей аниме больше нет права сесть в лужу.
12 комментариев
28 июля 2025 11:21
Серьезному удару — серьезный рекорд: «Ванпанчмен» угодил в книгу Гиннеса, и теперь опозориться с 3 сезоном создатели не имеют права
Узнаем осенью, как авторы тайтла отреагировали на широкий жест (во всех смыслах, хе-хе) фанатов.
Написать
27 июля 2025 21:01
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Ориентировочные сроки уже есть. И, к счастью, осталось не так долго.
5 комментариев
25 июля 2025 20:03
Приходит как-то Луффи проверить IQ, а тест проводят в другом здании: топ-5 самых глупых героев аниме
Обаятельные, харизматичные, но с ветром в голове.
4 комментария
6 июня 2025 14:15
Их тоже «убило» убогое продолжение: 3 прекрасных аниме, повторивших печальную судьбу «Ванпанчмена»
Новая анимация, пропуск важных арок — причин для негатива у зрителей хватало.
3 комментария
16 марта 2025 15:11
Позорная анимация ни при чём: «Поднятие уровня» близок к тому, чтобы повторить роковую ошибку «Ванпанчмена»
У шоураннеров пока есть время вернуться на путь истинный.
10 комментариев
12 марта 2025 19:23
«Как будто фанаты делали на коленке»: 3 сезон «Ванпанчмена» еще не вышел, но зрители уже «хоронят» тайтл
Причины для беспокойства самые серьезные.
6 комментариев
10 марта 2025 15:13
3 года мучений подошли к концу: дату выхода долгожданного «Ванпанчмен 3» раскрыли в трейлере
Лысый красавчик Сайтама вновь будет показывать свое превосходство.
Написать
7 марта 2025 12:48
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667