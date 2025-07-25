Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет

«Ванпанчмен» начинался как скромная адаптация веб-комикса, но быстро превратился в одно из самых популярных аниме в мире. История Сайтамы — героя, способного победить любого врага одним ударом, но отчаянно ищущего достойного соперника, — покорила миллионы зрителей.
У аниме есть уже 2 сезона, а сейчас фанаты находятся в ожидании 3-й части. Рассказываем, что про нее известно
Дата выхода 3-го сезона One Punch Man
В феврале 2025 года студия J.C. Staff официально объявила о работе над третьим сезоном. Премьера запланирована на октябрь 2025 года, что совпадает с 10-летним юбилеем франшизы. Точную дату релиза обещают раскрыть позже.
Что ждать от нового сезона?
Сюжет продолжит арку «Ассоциация монстров», начиная с 85-й главы манги. Зрителей ждёт масштабная битва супергероев против армии чудовищ, а также долгожданное противостояние Сайтамы и Гароу.
Сколько серий будет в 3-м сезоне?
Скорее всего, новый сезон, как и предыдущие, будет состоять из 12 эпизодов. Однако официального подтверждения от студии пока нет.
Заключение
Третий сезон «Ванпанчмена» обещает быть зрелищным — с эпичными боями, новыми противниками и фирменным юмором. Осталось лишь дождаться октября 2025 года и наслаждаться возвращением самого сильного героя.
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