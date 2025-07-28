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«Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос

28 июля 2025 15:09
Кадр из сериала «Ванпанчмен»

Самый сильный, но не всесильный. 

Поклонники аниме One Punch Man часто задаются вопросом: почему у Сайтамы нет волос? Ответ на удивление прост и одновременно символичен.

Герой стал лысым из-за собственной дисциплины — экстремального режима тренировок, который он соблюдал каждый день, без пропусков, на протяжении трёх лет.

Программа Сайтамы по облысению:

  • 100 отжиманий
  • 100 приседаний
  • 100 упражнений на пресс
  • 10 км бега
  • отсутствие кондиционеров и укрепляющих шампуней, а также полноценного отдыха
«Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос

Заплатил большую цену

По словам самого героя, именно это сделало его невероятно сильным — но и стоило ему прекрасных темных локонов. Его тело стало аномально мощным, что физически отреагировало на нагрузку: он облысел.

Увидев его в кадре так и хочется сказать: «Лысая башка, дай пирожка».

Но, конечно, это не просто шутка. Лысина Сайтамы — метафора. Его простота, скромность и внешняя «пустота» — контраст абсолютной силы внутри. В мире, полном суперов с яркой внешностью, сложным прошлым и пафосными фразами, Сайтама выделяется тем, что он... обычный.

«Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос

«Ванпанчмена» высмеивает клише супергеройских историй, но делает это тонко. Лысый герой — это тот, кто достиг вершины усилиями, без волшебства и инопланетных артефактов. И при этом остался обычным человеком, с лысиной, как у миллионов мужчин.

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Фото: Кадр из сериала «Ванпанчмен»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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