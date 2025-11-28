Если не хватает сил на третий: вот на какой главе заканчивается второй сезон «Ванпанчмена» – в манге таких ляпов не будет

Аниме-адаптация серьезно ударила в грязь лицом, так что многие возвращаются к оригиналу.

Еще недавно «Ванпанчмен» был бодрым и дерзким аниме, а его продолжение с нетерпением ждали фанаты с разных уголков света. Но, к сожалению, выход третьего сезона изменил всё.

Из-за серьёзных проблем с графикой и анимацией рейтинги проекта начали стремительно падать, а 6-й эпизод и вовсе получил рекордно низкую оценку – 1.4 на IMDb.

Естественно, многие фанаты разочаровались и решили обратиться к первоисточнику, чтобы заново прочувствовать всю мощь истории. И если у вас тоже нет сил на третий сезон, наверняка вам интересно, на какой главе манги заканчивается второй сезон, чтобы продолжить с правильного момента.

Второй сезон аниме «Ванпанчмен» завершается на 84-й главе манги. Однако стоит учесть, что аниме-адаптация пропустила множество сцен и деталей, важных для понимания характеров и мира.

Поэтому многие читатели рекомендуют начинать примерно с 38-й главы. Так вы точно ничего не упустите и получите гораздо более полное и насыщенное впечатление от сюжета.

