«Просто позорище»: для тех, кто устал смотреть «Ванпанчмена» и решил прочитать – разбираемся, закончена ли манга

14 ноября 2025 08:56
Заодно рассказываем, почему свежий сезон прозвали «"Наруто" на аутсорсе».

Нашумевший «Ванпанчмен» стартовал в далеком 2009-м как веб-комикс, который автор с псевдонимом ONE выкладывал в сеть просто так. Но уже в 2012 году ту же историю начали перевыпускать в формате полноценной манги. Рисунками занимался виртуоз Юсукэ Мураты, а сам автор – пеработкой и продолжением сюжета.

Именно манга и сделала «Ванпанчмена» настоящим бестселлером. К 2017 году в одной только Японии продали свыше 14 миллионов копий. А к апрелю 2020-го тираж и вовсе перевалил за 30 миллионов.

Естественно, такой хит не мог не получить аниме-адаптацию. В октябре 2015-го вышел первый сезон аниме, а премьера второго состоялась в апреле 2019-го.

Третий сезон вышел совсем недавно. Рекап стартовал 5 октября 2025 года, а уже 12 октября вышла дебютная серия. И все оказалось... плохо.

«Просто позорище»: для тех, кто устал смотреть «Ванпанчмена» и решил прочитать – разбираемся, закончена ли манга

Что конкретно пошло не так?

Основные претензии зрителей касались визуальной составляющей. В отличие от предыдущих сезонов, бои в третьем сезоне потеряли свою характерную динамику и энергию.

Многие заметили, что качество анимации в финальных сериях оказалось даже хуже, чем в заранее выпущенных трейлерах. А из Потрошителя, например, почему-то сделали женщину.

«Просто позорище»: для тех, кто устал смотреть «Ванпанчмена» и решил прочитать – разбираемся, закончена ли манга

Осложнила ситуацию и смена режиссера. Новый постановщик Синпэй Нагаи ранее работал над анимацией для взрослой аудитории, что сразу же стало поводом для многочисленных шуток и мемов среди фанатов.

Однако безобидные шутки быстро переросли в настоящую травлю, в результате чего режиссер был вынужден закрыть свой блог в соцсетях из-за потока оскорбительных комментариев.

«Просто позорище»: для тех, кто устал смотреть «Ванпанчмена» и решил прочитать – разбираемся, закончена ли манга

Но поклонников это мало волнует, и число негативных отзывов только растет.

«Это просто позорище. У них была года назад шикарная битва из тизера, и даже её они умудрились запороть»,

«Так смешняво теперь выглядят тейки про то, что они экономят ресурсы на диалоговых сценах, чтобы по максимуму вложиться в экшен, когда в третьем эпизоде в одном файте анимация полностью поломанная, а втором файт на уровне эпизодов "Наруто" на аутсорсе, только в десятки раз хуже. Проект обречён»,

«Экшена и так кот наплакал, а они даже не убирают гостинг и диминг для стримингов», – пишут в сети.

«Просто позорище»: для тех, кто устал смотреть «Ванпанчмена» и решил прочитать – разбираемся, закончена ли манга

Спасаться в манге? Не тут-то было

Если вы тоже оказались в числе разочарованных и решили, что проще уж прочитать мангу, то вам наверняка интересно, закончена ли она. Но и тут вас ждет разочарование, ведь манга все еще не завершена.

Ближайшая 264 глава выйдет только 19 ноября 2025 года. При этом оригинальный веб-комикс ONE продолжает развиваться параллельно. Сюжет и там, и там хоть и одинаковый, но в манге все же более детализирован и проработан.

«Арка с монстрами в веб-комиксе была примерно на 40 глав, а в манге ее значительно расширили, почти до 92 глав. Арка с деревней ниндзя в веб-комиксе была около 6 глав, в то время как в манге она уже сильно больше.

Сложно сказать, сколько всего будет добавлено в мангу, особенно учитывая, что в манге, похоже, следуют тенденции представлять концепции раньше», – отмечают читатели.

«Просто позорище»: для тех, кто устал смотреть «Ванпанчмена» и решил прочитать – разбираемся, закончена ли манга

Так что если хотели поскорее добить историю и забыть – не выйдет ни в одной из версий. Но аниме в этом плане самое медленное: третий сезон стартовал лишь с 85-й главы манги, так что до финала как до Луны пешком.

Остается только ждать. Впрочем, настоящие фанаты Сайтамы давно поняли: иногда самое сложное – не победить монстра, а дождаться продолжения любимой истории (и перетерпеть так себе анимацию).

Фото: Кадр из аниме «Ванпанчмен»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
