Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте

Третий сезон «Ванпанчмена» продолжает стремительно рушить репутацию франшизы. Если от нее еще хоть что-то осталось, конечно. Вышел лишь анонс новой серии – и зрителям этого хватило.

Рейтинг тайтла на Rotten Tomatoes упал до унизительных 5 из 100, когда стало ясно – рисовкой занимается нейросеть. Причем, похоже, бесплатная. В 30‑секундном отрывке из седьмого эпизода фанаты насчитали сразу несколько вопиющих ошибок, трубящих о проделках ИИ.

Сначала у капитана Мизуки «выросла» лишняя грудь, затем на её правой руке вдруг оказалось шесть пальцев вместо пяти. В другом кадре рот персонажа неестественно исказился, а чуть позднее рука красотки будто приросла к лицу. Иронично.

Но это ещё не всё. Зрители обратили внимание на странную цензуру: в манге Мизуки носит облегающие спортивные трусы, а в аниме их «подкорректировали» до шорт.

При этом в первых двух сериях в опенинге героиня всё ещё в трусах – видимо, дизайнеры не успели согласовать образ до начала производства.

И это мы еще не говорим о том, что в финальной сцене шестого эпизода 30 секунд экранного времени заняла панорама одной‑единственной статичной картинки.

Фанаты на Reddit предсказуемо не сдерживают эмоций. Кто‑то шутит (шутит ли?), что аниматоры «не читали первоисточник», другие продолжают настаивает, что сериал делали с помощью нейросетей, третьи просто кричат и просят вернуть первый сезон, а следующие два стереть из памяти.

«Я думал, что хуже уже некуда – но снизу постучал ИИ», «Кажется, это худший сиквел в истории», «А помните, как мы все ругали финал “Атаки титанов”? Покайтесь теперь», – шутят в Сети.

