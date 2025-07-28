Третий сезон «Ванпанчмена» обязан исправить 4 ключевых ошибки второго: иначе тайтл похоронят окончательно и бесповоротно

У создателей аниме больше нет права сесть в лужу.

Если вы все еще вспоминаете второй сезон «Ванпанчмена» с легкой дрожью в коленях и внезапными приступами ненависти к студии J.C. Staff, то мы вас понимаем. Все было слишком серьезно, слишком блекло и — что особенно обидно — слишком мало Сайтамы. Но все еще можно спасти. Вот пять вещей, которые третий сезон просто обязан сделать, чтобы тайтл стал легендарным. Снова.

1. Вернуть анимацию, от которой челюсть падает

Первый сезон сделал революцию. Сцена с Геносом — совсем непохожа на простую драку, это музейное достояние. А потом пришел второй сезон и все испортил. Вместо фейерверка визуальных решений мы получили «ну, дерутся вроде». А ведь это «Ванпанчмен»!

Третий сезон обязан вернуть ту лихорадочную четкость, вспышки, ракурсы, которые делали экшен не просто зрелищным, а запредельным. Не просим чудес от J.C. Staff — просим хотя бы не экономить на аниматорах.

2. Снова сделать Сайтаму главным героем

Гароу — персонаж интересный. Но кто смотрит Ванпачмена ради морали антигероя? Мы тут ради лысого чуда с безучастным лицом и кулаками, которым плевать на законы физики.

В первом сезоне было понятно: шоу — про Сайтаму, остальное — вокруг него. Второй сезон решил сделать вид, что это политическая драма о классовом неравенстве в Гильдии Героев. Стоп. Верните Сайтаму в центр внимания — рейтинги, мемы и фан-арт подтянутся.

3. Больше масштаба, меньше камерности

Манга One Punch Man — это визуальный шедевр: огромные монстры, разрушенные города, ультрамасштабные зарубы. Аниме должно идти за ней, а не прятаться в коридорах и складах, как во втором сезоне.

Ассоциация монстров заслуживает графического безумия: пусть все рушится, взрывается, горит и лопается — и все это на фоне лаконичного Сайтамы, который опаздывает в магазин за скидками.

4. Звук, который чувствуется кожей

Если звук хороший, шоу все равно качает, даже со слабой графикой. И вот тут у J.C. Staff был один-единственный настоящий плюс во втором сезоне: бой Банга с Гароу звучал мощно.

Барабанная дробь в стиле кунг-фу-джаза. Если третий сезон сохранит такую работу со звуком — особенно в сценах Сайтамы, где важна не динамика, а эффект — это даст сериалу дополнительный уровень восприятия. Аниме не только глазами смотрят, но и ушами любят.

5. Хватит пафоса. Нам нужна комедия

Шутки в One Punch Man — не декорация, это фундамент. Потому что одно дело — смотреть, как герой побеждает врага, и совсем другое — когда он делает это с выражением «поскорей бы домой, сериал посмотреть». Сайтама — ходячий анекдот, и в этом сила.

Второй сезон стеснялся смеяться над собой. Третий — не должен. Шутки про лысину, неуместную серьезность, идиотизм героев и врагов — все это должно вернуться, иначе сериал просто станет очередным экшеном. А таких у нас и так навалом.

Итог: у вас есть лишь один шанс, J.C. Staff. Не промажьте

Третий сезон One Punch Man должен стать искуплением. Первая часть задала планку, вторая ее уронила и пошла пить чай. Осенью сериал возвращается, и, возможно, с новым бюджетом, новыми амбициями и старыми ошибками в голове.

Остается надеяться, что в этот раз зрители не будут судорожно искать перемотку, а будут смеяться, восхищаться и ждать каждой новой серии. Как раньше.

Ранее мы писали: Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет