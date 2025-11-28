Меню
Шесть пальцев и третья грудь: откуда в «Ванпанчмене» настолько глупые ляпы – зря списываете на ИИ, все куда проще

28 ноября 2025 08:27
Своим взглядом на ситуацию поделилась создательница «Киберслава».

Новый сезон «Ванпанчмена» снова оказался в центре скандала. Угадаете, из-за чего? Конечно же, опять из-за графики. Казалось бы, ну куда хуже: мы уже видели и скользящего Гароу, и обрубленный хвостик...

Но нет предела совершенству, если речь идет о мемных косяках. А в новой серии они особенно эпичны: у персонажей внезапно появлялись шестые пальцы, исчезали конечности, а у одной из героинь и вовсе образовалась третья грудь.

Подробнее об этом инциденте мы писали здесь. И, глядя на эти фото, зрители сразу же стали твердить, что создатели сериала могли использовать нейросети для удешевления производства – вот ИИ и выдал такие странные артефакты.

Но так ли это на самом деле? Могли ли аниматоры настолько довериться алгоритмам, что не доглядели за машиной? Или за этими косяками стоят более прозаичные и, увы, типичные для индустрии причины?

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за комментарием к Веронике Хоревой, композеру с опытом работы над такими проектами, как «Киберслав», «Майор Гром: Игра» и спортивное аниме для Netflix.

По ее мнению, списывать всё на ИИ – это слишком простое объяснение, которое маскирует настоящие, системные проблемы анимационного производства. Эксперт убеждена, что корень проблемы кроется не в технологиях, а в организации процесса.

«На мой профессиональный взгляд, это серьезный косяк со стороны менеджмента. Слишком сжатые сроки, невысокие зарплаты, в командах много новичков, за фрилансерами плохо следят, а дедлайны изначально нереалистичны.

Это снежный ком из множества мелких проблем, которые в итоге и вылились в тот результат, который все увидели. Такая ситуация, к сожалению, не является уникальной.

Но я не считаю, что на студии произошло нечто из ряда вон выходящее, что могло бы оправдать подобные ляпы», – подчеркнула Хорева.

Получается интересная картина. Да, байки о безумных переработках, низких зарплатах и нереальных дедлайнах ходят годами, и аниме-сообщество, в целом, о них наслышано. Так что это и не байки вовсе.

Но даже коллеги отмечают, что настолько очевидные косяки сложно оправдать высокой загруженностью. Так что сколько бы сами аниматоры «Ванпанчмена» слезно ни просили отнестись с пониманием и не хейтить, зрителей всё это мало волнует.

В целом понять можно и тех, и других. Конечно, к ляпам, быть может, стоит относиться менее критично, помня о том, что все мы – люди, и работать в адских условиях за копейки не заслуживает никто.

Но все же обидно видеть, как «Ванпанчмен» из обособленного, дерзкого и очень динамичного тайтла превращается в наглядный урок, показывающий, что даже самые популярные работы не застрахованы от провала, если к их созданию подходят без должного внимания и ответственности.

Фото: Кадры из аниме «Ванпанчмен»
