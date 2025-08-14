10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер

Меню
14 августа 2025 21:01
Разбираемся, к чему готовиться в реальной жизни, если хочется быть таким же крутым.

В аниме «Ванпанчмен» главный герой Сайтама стал символом невероятной силы, потеряв при этом волосы. Его легендарная программа тренировок включала каждый день 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 подъемов туловища и 10 километров бега — и так в течение полутора лет.

Эта картина вызывает вопрос: а могло ли что-то подобное произойти в реальной жизни? Может ли интенсивный спорт привести к облысению?

Чтобы разобраться, насколько потеря волос по этой причине реальна, мы пообщались с врачом-терапевтом и кардиологом Андреем Кондрахиным, а также с фитнес-тренером Станиславом Милославским.

Их комментарии помогли нам отделить художественный вымысел от реальной физиологии.

Можно ли облысеть как Сайтама: мнение врача

У зрителей логика такая: интенсивные тренировки — это стресс для организма. А стресс, как известно, может не лучшим образом сказаться на густоте шевелюры.

Но, как пояснил врач Андрей Кондрахин, механизмы выпадения волос у мужчин устроены иначе:

«Для того, чтобы потерять волосы, надо иметь высокий тестостерон и генетическую предрасположенность.

Более-менее серьезные спортсмены могут страдать от выпадения волос, но, скорее, в том случае, если подкалывают себе тестостерон.

Также алопеция возможна, если у человека плохое питание, развивается анемия, имеется гипотиреоз или нехватка микроэлементов».

Иными словами, интенсивные тренировки без сопутствующих факторов вроде генетической предрасположенности и гормональных особенностей напрямую не вызывают облысение.

Взгляд фитнес-эксперта на тренировки Сайтамы

Эту же мысль подтвердил тренер Станислав Милославский. При этом эксперт отметил, что ключевую роль играют не сами упражнения, а то, как организм с ними справляется:

«На практике потеря волос чаще всего связана с генетикой, гормональным фоном, стрессом или рядом заболеваний, а не с физическими нагрузками напрямую.

Но если организм подвергается постоянному и сильному стрессу — например, при избыточных тренировках без восстановления, с плохим питанием и нехваткой сна — действительно может возникнуть временное выпадение волос».

Он уточняет, что такие последствия называются телогеновой алопецией и чаще всего являются временными.

«Облысение, как у Сайтамы, — это скорее художественный прием, а не реальность», — добавляет Милославский.

Но зато экстремальные нагрузки без должного восстановления могут привести к другим проблемам:

  • перетренированность (снижение иммунитета, постоянная усталость, проблемы со сном);
  • травмы суставов и мышц;
  • сбои в работе сердца и других систем;
  • гормональные нарушения;
  • истощение, анемия;
  • эмоциональное выгорание, потеря мотивации.

Так что важно не забывать об отдыхе и выстраивать подходящую для себя программу тренировок вместе со специалистом.

Баланс нагрузки и восстановления

Оба эксперта сходятся во мнении, что ключ к результату и здоровью — не максимальная нагрузка, а грамотный баланс тренировки и восстановления.

«Правильные тренировки не про "выжать из себя максимум любой ценой", а про баланс нагрузки и отдыха. Это позволяет сохранять здоровье и внешний вид на высоком уровне», — отмечает Милославский.

Таким образом, интенсивность сама по себе не является триггером для облысения. Основные факторы — генетика, гормональный фон, питание и стресс.

Но не забывайте, что главное в тренировках — разумный баланс нагрузки, сна, питания и восстановления, чтобы тело оставалось сильным, а волосы — на голове.

Ранее мы писали: Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть

Фото: Кадры из сериала «Ванпанчмен»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
