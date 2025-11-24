Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»

Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»

24 ноября 2025 16:40
Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»

На слезные заявления фанаты говорят лишь одно: «Во смех».

Третий сезон «Ванпанчмена» стал, без преувеличения, одним из главных разочарований года в плане анимации и графики. То, что начиналось как культовый проект с уникальным стилем, скатилось в глазах многих фанатов в хаотичную сборку слабо связанных кадров.

Но настоящий нонсенс случился несколько дней назад, когда 6-й эпизод сезона установил антирекорд, получив на IMDb оценку 2.4/10 – самый низкий балл для аниме в истории платформы. Причина ясна по одному кадру – взгляните тут.

И на этом падение не остановилось. Вскоре рейтинг серии покорил новую глубину, обрушившись до грандиозных 1.5/10. Возник закономерный вопрос: а ждать ли вообще улучшений? Или проект безнадежен?

Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»

На это болезненную для всех ситуацию решил отреагировать именитый аниматор Такаши Хашимото, рабоавший над такими проектами, как «Ван-Пис: Красный», «Блич: Тысячелетняя кровавая война», «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз». Он высказался о тоннах негатива, обрушившихся на создателей.

Хашимото признался, что объем критики от людей, которые смотрят тайтл нелегально за границей, просто ошеломляет. По его словам, команда проекта буквально в агонии, ведь никто не стремился сделать плохой продукт.

Тем обиднее, когда их журят за каждый, даже самый мелкий косяк, выжимая из аниматоров всю мотивацию.

«Скажу прямо: через несколько недель в эфир выйдет работа, в которую мы вложили частицу своей души. Если вы назовёте её дрянью или примитивной анимацией – что ж, нам остаётся лишь принять это. Мы боролись до последнего.

И потому я умоляю вас: за пикселями и кадрами увидьте живых людей, их создавших. Мы здесь не на добровольных началах – это наша работа. И чем яростнее вы нас травите, тем больше творцов покидает поле.

Хейт не поможет. Это неизбежно», – написал Хашимото в своем личном блоге.

Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»

Правда, фанатов тайтла это обращение не особо разжалобило:

«Очевидно, что это самый провальный аниме сезон»,

«Могли бы перестать выпускать и поступить как однажды другие делали с "Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира 2"»,

«Ага, как будто следующая серия прям пиком анимации будет, во смех».

Что ж, зрителям остается лишь верить в чудо, ждать улучшений и верить, что страсть, с которой когда-то создавался «Ванпанчмен», еще способна прорваться сквозь технические трудности и усталость. А там посмотрим, что из этого выйдет.

Ранее мы писали: Это аниме с 8.1 на IMDb стало одним из лучших на Crunchyroll: а заодно выявило глупый штамп – привет от Тодзи из «Магической битвы»

Фото: Кадры из аниме «Ванпанчмен»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото) Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото) Читать дальше 9 декабря 2025
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Читать дальше 9 декабря 2025
Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Читать дальше 9 декабря 2025
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение Читать дальше 9 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше