Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»

Третий сезон «Ванпанчмена» стал, без преувеличения, одним из главных разочарований года в плане анимации и графики. То, что начиналось как культовый проект с уникальным стилем, скатилось в глазах многих фанатов в хаотичную сборку слабо связанных кадров.

Но настоящий нонсенс случился несколько дней назад, когда 6-й эпизод сезона установил антирекорд, получив на IMDb оценку 2.4/10 – самый низкий балл для аниме в истории платформы. Причина ясна по одному кадру – взгляните тут.

И на этом падение не остановилось. Вскоре рейтинг серии покорил новую глубину, обрушившись до грандиозных 1.5/10. Возник закономерный вопрос: а ждать ли вообще улучшений? Или проект безнадежен?

На это болезненную для всех ситуацию решил отреагировать именитый аниматор Такаши Хашимото, рабоавший над такими проектами, как «Ван-Пис: Красный», «Блич: Тысячелетняя кровавая война», «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз». Он высказался о тоннах негатива, обрушившихся на создателей.

Хашимото признался, что объем критики от людей, которые смотрят тайтл нелегально за границей, просто ошеломляет. По его словам, команда проекта буквально в агонии, ведь никто не стремился сделать плохой продукт.

Тем обиднее, когда их журят за каждый, даже самый мелкий косяк, выжимая из аниматоров всю мотивацию.

«Скажу прямо: через несколько недель в эфир выйдет работа, в которую мы вложили частицу своей души. Если вы назовёте её дрянью или примитивной анимацией – что ж, нам остаётся лишь принять это. Мы боролись до последнего.

И потому я умоляю вас: за пикселями и кадрами увидьте живых людей, их создавших. Мы здесь не на добровольных началах – это наша работа. И чем яростнее вы нас травите, тем больше творцов покидает поле.

Хейт не поможет. Это неизбежно», – написал Хашимото в своем личном блоге.

Правда, фанатов тайтла это обращение не особо разжалобило:

«Очевидно, что это самый провальный аниме сезон»,

«Могли бы перестать выпускать и поступить как однажды другие делали с "Последнее поле брани между тобой и мной, или Святая война сотворения мира 2"»,

«Ага, как будто следующая серия прям пиком анимации будет, во смех».

Что ж, зрителям остается лишь верить в чудо, ждать улучшений и верить, что страсть, с которой когда-то создавался «Ванпанчмен», еще способна прорваться сквозь технические трудности и усталость. А там посмотрим, что из этого выйдет.

