«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»

2 декабря 2025 12:19
Кадров больше, чем во всех предыдущих эпизодах.

После омерзительной анимации, использования ИИ и экшена в стиле «презентация PowerPoint» – казалось, что третий сезон «Ванпанчмена» можно смело списать в утиль. Фанаты теряли надежду, а каждый новый эпизод лишь усиливал ощущение, что любимый сериал катится в пропасть. Но в восьмой серии (Ninja Tale) наконец-то показался свет в конце тоннеля!

На Reddit уже звучат фразы вроде:

«Новая серия лучше, чем все прошлые вместе взятые», «Если продолжат в том же духе, то к финалу готов простить позорище первых серий», – и это не пустые слова – качество эпизода действительно впечатляет.

Анимация наконец-то вышла на достойный уровень, да и темп повествования заметно улучшился – сюжет наконец-то движется, а не топчется на месте.

Особого внимания заслуживают боевые сцены: поединки Световой Флэш против Штормового ветра и Адского Пламени стали одними из самых впечатляющих в сериале.

Кроме того, сериал вновь обрёл свой фирменный стиль – он снова стал пародией на сёнэн-аниме, как и задумывался изначально. Диалоги героев высмеивают клише жанра, делая битвы ещё смешнее.

Одним из ярких моментов серии стали пафосные речи Флэша об идеализме и тренировках – они идеально вписываются в стилистику «Ванпанчмена».

Антигерои пытаются вызвать сочувствие, но в итоге встречают трагический финал – классический приём сёнэн-аниме, поданный с фирменным юмором. Не менее впечатляющим оказалось появление Ребёнка-Императора.

По оценкам критиков, восьмая серия достигла уровня второго сезона – это маленькая победа для третьего сезона. Однако главный вопрос остаётся открытым: сможет ли аниме удержать планку до конца?

Хотелось бы верить.

Фото: Кадр из аниме «Ванпанчмен»
Алексей Плеткин
