«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось

11 декабря 2025 11:50
«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось

Для зрителей причина существования тайтла остается загадкой, а мы устали смеяться, пока собирали отзывы.

Третий сезон «Ванпанчмена» вызвал немало споров из-за падения качества анимации. И в отдельных сериях его рейтинг на IMDb ощутимо просел (есть даже эпизод с оценкой 1.4).

Но даже с этими косяками тайтлу бесконечно далеко до статуса реального провала. Во-первых, потому что общий рейтинг все равно остается высоким – 8.6. А, во-вторых, в мире аниме давно есть свой бесспорный «чемпион» по негативным оценкам.

Сейчас вы можете подумать: ну, аниме-сообщество любит называть каждый новый спорный релиз «худшим за всю историю». Обычно такая участь постигает либо скандальные проекты, либо те, что не оправдали огромных ожиданий. В итоге технически грамотные, но скучные серии часто незаслуженно оказываются на самом дне.

Однако уже много лет назад фанаты вынесли окончательный вердикт по самому провальному тайтлу. Самый низкий рейтинг в истории – у аниме «Скелтер+Небо». Его средний балл от зрителей составляет лишь 1.8 из 10.

Может показаться, что это просто реакция разгневанных фанатов. Но после просмотра этой 20-минутной OVA 2004 года, созданной как приквел к одноимённой игре для PS2, понимаешь: оценка 1.8 может быть даже слишком щедрой.

Хаос вместо сюжета

«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось

Формально сюжет прост: над Токио появляется загадочный объект, и отряд искусственно созданных девушек-пилотов выходит на борьбу с угрозой. Однако подача превращает эту завязку в невнятный кошмар.

Монтаж в «Скелтер+Небо» – это главный аргумент за его провальный статус. Сцены слеплены вместе так, что проследить логику событий почти невозможно.

В один момент героиня атакует кальмарообразного монстра, а в следующий она уже парит в пустоте, разговаривая с энергетическим сгустком рядом с телом другой девушки, которая, возможно, уже мертва.

Происходит ли это в её сознании? Она говорит с монстром? Как повреждение щупальца создали между ними телепатическую связь? Ответов OVA не даёт, и даже повторный просмотр мало что проясняет.

Это в целом больно смотреть

«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось

Если путаный сюжет – это беда, то визуальная составляющая – настоящее преступление. Как минимум из-за диссонанса, который вызывает сочеание 2D и 3D: монстры отрисованы в примитивной трёхмерной графике, в то время как сами пилоты – в 2D.

Ну, и еще тут очень странный фан-сервис: пилоты в бикини-доспехах и кадры с тренировок – это лишь цветочки. Но в отличие от многих «гилти плэже», здесь нет ни капли обаяния или веселья – только неловкость и дурной вкус.

Получилось очень плохо, но это даже хорошо

«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось

Как ни парадоксально, именно полная безликость и невнятность спасают «Скелтер+Небо». Да, у него ужасная анимация. Да, он предлагает устаревший и неприглядный взгляд на женских персонажей, но делает это так глупо и скучно, что даже не вызывает сильного возмущения.

То есть серия даже оскорбляет, она просто не оставляет никакого впечатления, кроме желания поскорее забыть о потраченных 20 минутах жизни. А столь низкий рейтинг ощущается даже не как приговор, а как памятник абсолютной творческой беспомощности, неспособности рассказать историю и нарисовать картинку.

Что думают зрители?

«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось

В отзывах на IMDb пользователи не скупятся на критику. Вот наши любимые фрагменты:

«Прежде всего, эта OVA пытается быть "Евангелионом" и проваливается с треском. Нельзя быть "Евангелионом", если бюджет на CGI выглядит так, будто он составил максимум 5 иен, а 90% персонажей – одномерные вайфу. Я даже "Евангелион" не смотрел; я просто знаю, что он должен быть раз в пятьдесят тысяч лучше этой кучи мусора»,

«С чего бы начать? Персонажи пресные и до ужаса скучные. CGI лишь подливает масла в эту дымящуюся кучу навоза. Это аниме – квинтэссенция ужаса во всех смыслах этого слова, и почему оно вообще существует – это тайна, которой никогда не суждено быть раскрытой»,

«Лишь предварительный просмотр реакции от блогера Akidearest придал мне сил пережить этот рвотный фестиваль. Я уверен, что японские сэйю даже не хотят упоминать эту работу в своих резюме или признаваться, что участвовали в этом проклятом проекте».

В общем, сами все видите. Так что если вдруг захотите поругать какую-нибудь хайповую новинку, вспомните об этом шедевре и поймите, что, возможно, не все так уж плохо.

Ранее мы писали: Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)

Фото: Кадры из аниме «Евангелион», «Ванпанчмен», «Скелтер+Небо»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
