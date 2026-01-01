Меню
Ванпанчмен, список сезонов

One-Punch Man 12+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 14 голосов
8.6 IMDb

Список сезонов сериала «Ванпанчмен»

Ванпанчмен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 6 октября 2015 - 22 декабря 2015
 
Ванпанчмен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 9 апреля 2019 - 2 июля 2019
 
Ванпанчмен - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 12 октября 2025 - 28 декабря 2025
 
