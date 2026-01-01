Меню
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Ванпанчмен, список сезонов
One-Punch Man
12+
Год выпуска
2015
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
TV Tokyo
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
14
голосов
8.6
IMDb
Список сезонов сериала «Ванпанчмен»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
6 октября 2015 - 22 декабря 2015
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
9 апреля 2019 - 2 июля 2019
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
12 октября 2025 - 28 декабря 2025
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
