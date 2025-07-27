Серьезному удару — серьезный рекорд: «Ванпанчмен» угодил в книгу Гиннеса, и теперь опозориться с 3 сезоном создатели не имеют права

Обычно рекорды ставят спортсмены, гении или хотя бы люди, способные не моргать 60 часов подряд. Но 5 июля 2025 года, во время Anime Expo, в Книге рекордов Гиннеса появилось кое-что посерьезнее. 1107 человек, вдохновленных «Ванпанчменом», встали плечом к плечу — и нанесли Серьезный удар. В синхроне. Без права на ошибку. Итог: мировой рекорд за массовое исполнение аниме-движения.

Так Сайтама стал не просто героем, а официально признанным культурным феноменом. Кому еще удавалось одним ударом выбить себе место в истории?

Maji Naguri — и нет проблем

Если вдруг проспал все сезоны и мемы последних лет: Maji Naguri — это та самая коронная атака Сайтамы, которая может не только стереть монстра с лица земли, но и разнести рейтинг аниме на MAL. Именно ее и повторили участники панели на Anime Expo под руководством сэйю Сайтамы — Макото Фурукавы.

Он дал команду, публика взревела, кулаки взвились в воздух — и вуаля: сертификат от Гиннесса вручен.

В зале также были Макс Миттельман (английский голос Сайтамы), Грег Чун (Гароу), редактор манги Тосихиро Осима и продюсер аниме Тинацу Мацуи. Атмосфера — смесь истеричного фанатского восторга и ритуального действия. И все это ради героя, который по сюжету… просто лысый мужик в плаще, у которого нет проблем.

Шесть лет ожидания — одна атака единства

Последний эпизод «Ванпанчмена» выходил аж в 2019-м. С тех пор — тишина, переносы, фейковые тизеры, мемы и манга в ожидании аниме. Но даже такая пауза не убила фанбазу, а наоборот — сплотила. Люди не просто помнят про сериал. Они готовы лететь в Лос-Анджелес, покупать билеты на выставку, становиться в строй и бить воздух с полной серьезностью.

Это не флешмоб. Это символ. Фандом, который не сдулся. Фандом, который превращает ожидание в событие. И это куда мощнее любой рекламной кампании.

Премьера третьего сезона намечена на октябрь 2025-го. Шесть лет без аниме — это риск: большинство сериалов за такое время успевают либо скатиться, либо забыться. Но «Ванпанчмен» — не из таких. У него есть мемная узнаваемость, харизма Сайтамы и теперь — еще и рекорд Гиннесса.

Теперь у шоураннеров дело за малым — не сесть в лужу. Студии, вы слышите? Фанаты уже выдали вам лучшее промо в истории. Осталось сделать сериал, который оправдает их доверие.

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