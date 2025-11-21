Меню
Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)

21 ноября 2025 17:09

21 ноября 2025 17:09
Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)

Художники обленились настолько, что освоили копипаст.

Третий сезон «Ванпанчмена» продолжает хоронить франшизу. Шестая серия третьего сезона умудрилась удивить даже тех, кто уже морально готовился к худшему.

Когда-то сериал считался эталоном комедийного экшена и визуального блеска, а теперь ставит рекорды, о которых создатели точно не мечтали. Эпизод «Motley Heroes» влетел в историю с рейтингом 2,5 из 10 на IMDb – и это худший показатель для аниме-эпизода в истории платформы.

Фанаты ждали продолжения шесть лет, и за это получили криво вырезанные PNG из манги. Настолько криво, что художники просто перерисовали один из кадров, забыв, что аниме показывает больше пространства – в итоге персонаж получил уморительно неправдоподобную прическу.

Кажется, кто-то закрыл дедлайн, не открыв глаза.

Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)

Темп в шестой серии тоже замер до состояния почти неподвижного слайд-шоу. Часть экшена растворилась в пересказе того, что аудитория давно знает по арке Ассоциации Монстров. В соцсетях пишут, что эпизод «сонный» и «невыносимо растянутый», а кто-то даже просит «переделать сезон с нуля».

В защиту студии J.C. Staff выступил художник «One Piece» Венсан Чансар и напомнил: бывает, что дело не в аниматорах, а в продакшн-комитете, который диктует условия. Но зрителям от этого не легче.

Сезон закончится в декабре, но уже сейчас «Ванпанчмен» стоит перед неприятным фактом: он пробил дно так мощно, что Сайтама бы позавидовал.

Ранее мы писали: «Просто позорище»: для тех, кто устал смотреть «Ванпанчмена» и решил прочитать – разбираемся, закончена ли манга

Фото: Кадр из аниме и манги «Ванпанчмен»
