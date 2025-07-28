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Киноафиша Статьи Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли

Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли

28 июля 2025 18:36
Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли

Создателям тайтла придется поломать голову, чтоб перенести на экраны такой эпик.

Если вы думали, что Лорд Борос — пик угрозы для Сайтамы, вы просто не знакомы с полной версией Гароу. В манге «Ванпанчмен» этот бывший охотник на героев превращается в существо такой мощи, что на его фоне все предыдущие враги выглядят как школьники на утреннике.

Впервые Гароу появился в 40-й главе, и с тех пор его сила росла в геометрической прогрессии. Он мутировал, как вирус, с каждым боем становясь все менее человеком и все больше — ходячим апокалипсисом. В арке Ассоциации Монстров он получил силу от самого Бога и стал воплощенным космическим ужасом.

Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли

Что это значит на практике? Битва Гароу и Сайтамы снесла кусок планеты Юпитер. Буквально. Сайтаме пришлось настолько выйти за пределы своих возможностей, что его финальный удар отмотал время назад. Все разрушенное — восстановилось. Сам Гароу в божественной форме — исчез. А прежняя версия, еще не успевшая мутировать, осталась в живых.

В аниме до этого еще не добрались, Гароу не проявил себя в полную силу, и если честно, мы до сих пор не уверены, как студия планирует экранизировать такой размах. Но ясно одно: именно Гароу — главный антагонист Сайтамы, единственный, кого главному герою следует опасаться. Остальные — так, разминка.

Ранее мы писали: Серьезному удару — серьезный рекорд: «Ванпанчмен» угодил в книгу Гиннеса, и теперь опозориться с 3 сезоном создатели не имеют права

Фото: Кадр из аниме и манги «Ванпанчмен»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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4 комментария
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