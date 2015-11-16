В 1 сезоне 3 серии сериала «О, моя Венера» после случайного знакомства со знаменитым тренером Чжу Ын надеется вернуть прежнюю привлекательность. Ён Хо выдаёт за Джона Кима своего коллегу и пытается избавиться от надоедливого адвоката.
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