В 1 сезоне 5 серии сериала «О, моя Венера» после освобождения сталкера Чжу Ын приходится на время переехать к тренеру. У Шик обеспокоен ситуацией бывшей девушки, а Ён Хо начинает вновь испытывать ужасные боли в ноге и отправляется в больницу.
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