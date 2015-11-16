В 1 сезоне 1 серии сериала «О, моя Венера» из-за неординарной красоты в годы учёбы Чжу Ын прозвали богиней города. Через 15 лет девушка осуществляет свою мечту стать адвокатом, однако лишние килограммы делают её непривлекательной в глазах мужчин.
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