В 1 сезоне 15 серии сериала «О, моя Венера» анорексия Су Чжин ставит под угрозу её отношения с У Шиком. Чжу Ын с возлюбленным пытаются наверстать упущенное время, а председатель Ли решает познакомиться с будущей супругой внука.
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