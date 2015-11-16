В 1 сезоне 10 серии сериала «О, моя Венера» после возвращения Чжу Ын в свой дом Ён Хо расстроен из-за разделения личной и профессиональной жизни. Тренер Джон вынужден начать работу в компании семьи, где полным ходом разворачивается борьба за власть.
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