В 1 сезоне 14 серии сериала «О, моя Венера» проходит год после расставания главных героев. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, Ён Хо продолжает борьбу с заболеванием после рецидива, чтобы вернуться к нормальной жизни с Чжу Ын.
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