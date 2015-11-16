В 1 сезоне 4 серии сериала «О, моя Венера» после тренировок для боксёров Чжу Ын падает в обморок и оказывается в больнице. Из-за чувства вины и беспокойства Ён Хо с друзьями решает составить планомерную программу похудения для девушки.
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