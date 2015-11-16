В 1 сезоне 13 серии сериала «О, моя Венера» после долгих лет обид Су Чжин наконец-то удаётся поговорить по душам с бывшей подругой. Детектив Мин расследует странную автомобильную аварию, а Чжу Ын не оставляет попыток связаться с Ён Хо.
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