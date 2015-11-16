В 1 сезоне 6 серии сериала «О, моя Венера» ребята заставляют Ён Хо присоединиться к «дню Чжу Ын», чтобы отпраздновать потерю веса девушки. Су Чжин расстроена недостатком внимания от У Шика и срывает свои обиды на бывшей подруге.
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