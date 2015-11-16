В 1 сезоне 2 серии сериала «О, моя Венера» тренер Ён Хо надеется, что сможет спрятаться от пытливой бабушки на родине, однако сильно ошибается. Новая начальница Чжу Ын и давняя подруга с университета оказывается девушкой У Шика.
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