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Киноафиша Сериалы О, моя Венера Сезоны Сезон 1 Серия 2

О, моя Венера 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 16 ноября 2015
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 17 ноября 2015
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 23 ноября 2015
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 24 ноября 2015
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 30 ноября 2015
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2015
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 7 декабря 2015
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 8 декабря 2015
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 14 декабря 2015
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 15 декабря 2015
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 21 декабря 2015
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 22 декабря 2015
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 28 декабря 2015
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 29 декабря 2015
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 4 января 2016
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 5 января 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «О, моя Венера» тренер Ён Хо надеется, что сможет спрятаться от пытливой бабушки на родине, однако сильно ошибается. Новая начальница Чжу Ын и давняя подруга с университета оказывается девушкой У Шика.

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